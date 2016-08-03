Часы стоимостью более 1,3 млн рублей украли у столичной предпринимательницы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего часы стоимостью более 1,3 миллиона рублей из кабинета предпринимательницы, сообщает Агентство "Москва".

26-летняя жительница Тамбова, занимающая должность генерального директора одной из компаний, обратилась в полицию ночью 2 августа. Она рассказала, что неизвестный тайно похитил из ее рабочего кабинета на Семеновской набережной принадлежащие ей часы товарной марки Piaget стоимостью 1,35 миллиона рублей.

На момент кражи в кабинете проводились ремонтные работы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция ведет розыск преступника.

На северо-западе Москвы неизвестный угнал джип Mercedes-Benz G500 стоимостью около 5 миллионов рублей. Сообщение об угоне автомобиля поступило в полицию 2 августа в 10 часов утра. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".