В Бибиреве полиция ликвидировала наркопритон

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В районе Бибирево ликвидирован притон для потребления наркотических веществ Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, притон находился в квартире одного из домов на улице Плещеева.

Свою квартиру для употребления запрещенных препаратов и психотропных веществ 40-летний грузчик одного из московских магазинов. На момент проверки в квартире находились еще два человека, по внешним признакам находящихся в состоянии наркотического опьянения. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшей проверки.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье "организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". С него взята подписка о невыезде.

Напомним, в октябре к 12 годам колонии строгого режима был приговорен москвич, устроивший в своей квартире наркопритон. 29-летний мужчина осужден сразу по нескольким пунктам статьи №228, а также статьи №232.

Следствие установило, что молодой человек организовал у себя в квартире на улице Большая Переяславская наркопритон, куда систематически приглашал своих наркозависимых приятелей.

Приобретая у него наркотики, молодые люди там же их употребляли, используя имеющиеся трубки для курения, бутылки и электронные весы.