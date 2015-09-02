У клиента столичного банка похитили сумку с 2 миллионами рублей

Фото: ТАСС

На юго-востоке Москвы сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сумки с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о краже от 33-летнего уроженца одного из государств Закавказья. Потерпевший рассказал, что, находясь в одном из столичных банков он обнаружил пропажу сумки с денежными средствами. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на улице Маевок подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 59-летний житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".