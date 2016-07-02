Безработный москвич мачете отрубил нос собутыльнику

На юге Москвы неработающий москвич несколько раз удар мачете в голову своему собутыльнику. У потерпевшего врачи диагностировали травматическую ампутацию носа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Пролетарском проспекте. Собеседник агентства отметил, что пьяный мужчина напал на своего знакомого, когда тот спал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение. Подозреваемый задержан.