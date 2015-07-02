Полицейским необходимо расширить права на применение оружия – депутат

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Полицейским разрешат в определенных обстоятельствах стрелять в общественных местах, вскрывать автомобили и проникать в помещения. Новые нормы прописаны в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Сейчас сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан. По новым правилам, он сможет достать оружие для предотвращения (пресечения) террористического акта и освобождения заложников. Также полицейские сейчас не имеют права стрелять в женщин. В законопроекте этот запрет распространяется только на женщин "с явными признаками беременности".

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, как эти поправки помогут полицейским.

"Сегодня в законе о полиции для полицейских прописан запрет на применение оружия в местах массового скопления граждан, если могут пострадать посторонние. Сотрудники полиции учат правила применения оружия наизусть. Это означает, что в месте с большим количеством людей, если там находится террорист, готовый привести в действие адскую машину, которая повлечет гибель сотен людей, полицейский не имеет право даже доставать оружие.

Мы хотим, чтобы сотрудник полиции имел право достать оружие, освобождая заложника? Мне кажется, эта дискуссия надуманная. В законопроекте восемь пунктов. В процессе обсуждения необходимо прийти к консенсусу, какие пункты недопустимы", – сказал он.

Парламентарий также отметил, что в поправках прописана обязанность полицейского обеспечить сохранность имущества после вскрытия автомобиля. Добавим, что автомобиль можно будет вскрыть, если находящемуся внутри человеку требуется медицинская помощь или если в машине без присмотра оставлен младенец.

Также это касается случаев, если в автомобиле заблокировался преступник. Далее сотрудник обязан будет сообщить родственнику, близкому лицу или собственнику транспортного средства о принятых мерах.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, перед вскрытием автомобиля полицейский будет обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, разъяснить причину и основания вскрытия машины, "за исключением случаев, когда это не представляется возможным".

По словам Костунова, в первом чтении законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.