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Москва 24

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30 декабря 2014, 11:09

"Танцующий инспектор" оказался частью новогоднего ролика МВД

полицейские проверки инспекторы ролики

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Полицейский-регулировщик, танцевавший на посту, оказался участником праздничного ролика МВД.

В пресс-центре полиции M24.ru сообщили, что проходили съемки клипа, а водители на дорогах не знали и снимали происходящее на мобильные телефоны.

"Тот самый "танцующий полицейский" - это солист ансамбля песни и пляски МВД", - добавили в пресс-службе.


Ранее в СМИ появилось видео с инспектором, танцевавшим на Комсомольской площади в Москве. Позже полиция установила личность инспектора и инициировала проверку, в ходе которой она не нашла никаких нарушений.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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