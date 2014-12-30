"Танцующий инспектор" оказался частью новогоднего ролика МВД

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Полицейский-регулировщик, танцевавший на посту, оказался участником праздничного ролика МВД.

В пресс-центре полиции M24.ru сообщили, что проходили съемки клипа, а водители на дорогах не знали и снимали происходящее на мобильные телефоны.

"Тот самый "танцующий полицейский" - это солист ансамбля песни и пляски МВД", - добавили в пресс-службе.



Ранее в СМИ появилось видео с инспектором, танцевавшим на Комсомольской площади в Москве. Позже полиция установила личность инспектора и инициировала проверку, в ходе которой она не нашла никаких нарушений.