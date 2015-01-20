Столичный автоинспектор задавил на машине лежавшего на дороге мужчину

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На юго-востоке города сотрудник столичной Госавтоинспекции случайно переехал мужчину, лежавшего на темной дороге, сообщили M24.ru в пресс-службе московской полиции.

Инцидент произошел в понедельник около 10 вечера в 1-м Капотнинском проезде. Находившийся в свободное от службы время инспектор 4 отдела УГИБДД ГУ МВД России по Москве на автомобиле Daewoo Nexia наехал на лежащего на проезжей части мужчину на неосвещенном участке дороги.

Офицер сразу же вызвал на место происшествия медиков и сотрудников ГИБДД, а сам начал оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. Однако мужчина от полученных травм скончался.

Медицинское освидетельствование не выявило у капитана полиции алкоголя в крови. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что накануне в Шаховском районе Московской области сотрудник подмосковной полиции переехал на машине лежавшего на дороге нетрезвого мужчину.