Два полицейских пострадали в аварии в московском метро

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Два сотрудника полиции пострадали в результате аварии в столичном метро, которая произошла накануне утром. Оба пострадавших находились во время ЧП в одном из первых трех вагонов сошедшего с рельсов поезда, сообщает пресс-служба главка столичного МВД.

Оба пострадавших - лейтенанты, которые ехали на службу. О тяжести травм, полученных сотрудниками полиции, информации пока нет.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.