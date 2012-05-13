Разбившаяся капитан полиции вела машину в нетрезвом состоянии

Капитан полиции, погибшая в результате ДТП на юго-западе Москвы, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 13 мая на юго-западе столицы произошло ДТП, в результате которого погибла сотрудница полиции, еще три человека с травмами находятся в больнице.

"Капитан полиции отдела МВД по району Ясенево в свободное от службы время, следуя на личном автомобиле, в районе дома 6А на Голубинской улице не справилась с управлением и врезалась в мачту городского освещения", - передает РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По факту произошедшего начата служебная проверка.