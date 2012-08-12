При задержании водитель сломал челюсть полицейскому

ИТАР-ТАСС

При задержании за нарушение правил дорожного движения водитель избил полицейского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы у дома, расположенного по адресу: Новочеремушкинская улица, 18. Поздно вечером в субботу полицейские остановили автомобиль ВАЗ, который ехал с выключенными фарами. Кроме того, водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. При попытке задержания, он стал наносить удары по лицу полицейскому. Страж порядка был госпитализирован с переломом нижней челюсти, ссадинами верхних и нижних конечностей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.