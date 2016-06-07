Полицейские проверили психоневрологический интернат в ТиНАО после звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники полиции обследовали территорию и помещения психоневрологического интерната в ТиНАО после звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва".

"Около 17:20 поступил звонок от неизвестного, который заявил, что в одном из учреждений в поселении Филимонковское, деревни Филимонки, заложено взрывное устройство", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Прибывшие на место полицейские проверили помещения и территорию учреждения, однако бомбы не обнаружили. Сейчас оперативники устанавливают личность звонившего.

В Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС сообщили, что на месте происшествия дежурили спасатели.