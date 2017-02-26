Химики из Малайзии подтвердили использование VX-газа в покушении на Ким Чен Нама

Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Эксперты-химики министерства здравоохранения Малайзии пришли к выводу, что причиной смерти Ким-Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына – стало вещество VX Nerve Agent, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее эту версию озвучивали при вскрытии тела погибшего.

Следы вещества обнаружили в пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица Ким Чен Нама. VX Nerve Agent является химическим оружием и в больших количествах вызывает смертельный паралич.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.

