Разоблачено дистанционное покушение на Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/Kcna

Спецслужбы Северной Кореи разоблачили террористическую группу, которая готовила убийство Ким Чен Ына, заявил посол КНДР в России Ким Хен Чжун. Его слова приводит "Интерфакс".

Он рассказал, что специалисты из ЦРУ и государственной разведки Южной Кореи собирались совершить покушение на главу государства в марте–апреле 2017 года.

По его словам, Ким Чен Ына должны были отравить с помощью специального вещества, эффект от которого проявился бы спустя полгода.

Впервые открыто о планах покушения на лидера КНДР заявили в Южной Корее в сентябре прошлого года, когда Пхеньян провел самое крупное в истории страны ядерное испытание. Мощность взрыва превысила силу бомбы, сброшенной на Хиросиму во время Второй Мировой войны.