Spotify поможет молодым исполнителям стать известными

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Разработчики шведского музыкального онлайн-сервиса Spotify рассказали изданию Quartz о новой системе поиска потенциальных новых хитов для еженедельных подборок Fresh Finds. Среди пользователей приложения, осуществляющего легальный стриминг музыки, система отобрала 50 тысяч человек, которые начинают слушать музыку до того, как трек становится популярным. При этом люди не будут знать о своей роли в сервисе, отмечает Spotify.

Таким образом, разработчики смогли сгенерировать рекомендательный контент, основываясь на данных анонимных музыкальных тренд-сеттеров, так же, как это делает Netflix в области видео. Подборка Fresh Finds впервые появилась в июле 2015 года, со 2 марта 2016 года сервис разделил ее по пяти музыкальным направлениям: хип-хоп, электроника, электро-поп, гитарная музыка и экспериментальные произведения.

По мнению программистов Spotify, это поможет молодым исполнителям стать известными: их записи смогут попасть в плейлист Fresh Finds, имея всего лишь несколько прослушиваний в сервисе.

Spotify – шведский музыкальный сервис, предлагающий легальный стриминг музыки таких лейблов, как Sony, EMI, Warner, и Universal. Платформа была создана в октябре 2008 году. К концу 2015 году сервис насчитывал 30 млн. композиций, 75 млн. активных пользователей и более 1.5 миллиарда плейлистов.

