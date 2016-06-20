Жертв трагедии в Карелии похоронят в Москве

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Похороны жертв трагедии в Карелии пройдут на московских кладбищах в течение двух-трех дней. Столичные власти возьмут на себя все расходы по организации похорон, сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сразу после того, как следствие завершит все необходимые действия с телами погибших и завершится процедура опознания, тела будут переданы родителям, и мы займемся похоронами", – подчеркнул Немерюк.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии. В рамках уголовного дела следователи задержали пятерых подозреваемых.

По данным следствия, участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – 14 школьников погибли.

Как уточняется, все погибшие были москвичами. Родственники погибших, по данным карельских властей, получат компенсацию в размере 1 млн рублей из резервного фонда республики.

После трагедии всех детей из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" перевезли в республиканский Кадетский корпус, который находится в Петрозаводске. В Москве понедельник объявлен днем траура.