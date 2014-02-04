Столичные власти избавят рынок ритуальных услуг от "черных агентов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют избавить рынок похоронных услуг от "черных агентов" – неаттестованных специалистов, навязывающих ненужные услуги и завышающих цены на работы.

Как рассказала на круглом столе глава управления госзаказа и городского имущества департамента торговли и услуг Москвы Ветта Смотрикова, в московских моргах останутся только городские специализированные службы (ГСС) по вопросам похоронного дела.

При этом Смотрикова уточнила, что в настоящее время рынок похоронного дела частично поделен между "черными агентами", работающими при моргах.

Помочь в разрешении вопроса решил и департамент конкурентной политики – ведомство выставило на публичные торги семь городских ритуальных служб.

Общая цена первоначального предложения за все компании составляет более 91 миллиона рублей.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал, что в Москве насчитывается более 3 тысяч "черных" агентств, в то время как легальных контор не более 600.