17 февраля 2014, 11:03

Начало мужского биатлонного масс-старта опять перенесено

Фото: ИТАР-ТАСС

Старт мужского биатлонного масс-старта вновь перенесен из-за плохих погодных условий. На спортивный комплекс "Лаура" опустился густой туман, который не дает возможности начать соревнования.

Специальная комиссия приняла решение дать гонке старт в 15.30. Однако неясно, рассеется к тому времени туман или нет.

Отметим, что мужской масс-старт должен был пройти накануне, но его начало несколько раз переносилось из-за неподходящих погодных условий.

Подобная практика не является редкостью в биатлоне. Состязания, проходящие в рамках кубка мира часто переносят, а иногда и вовсе отменяют из-за тумана, снегопада или же (самый редкий случай) отсутствия снега на трассе.

