Погодные аномалии в Москве: ледяные дожди, смерчи и розовый снег

Фото: ИТАР-ТАСС

Аномальные снегопады не покидают столицу с начала зимы. В выходные синоптики прогнозируют очередные метели. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, зима 2012-2013 - это абсолютно аномальное погодное явление, за всю историю метеонаблюдений такого количества снега еще не было. На сегодня в регионе уже выпало почти 3 метра снега при норме в 1,5 метра, отметил чиновник.

Словосочетание "аномальная погода" в последнее время вошло в привычку у москвичей. Чем только не испытывает их природа: ледяные дожди, цветной снег, жара зимой и мороз летом. М24.ru решил напомнить о самых необычных погодных явлениях последних лет.

Одним из самых странных капризов погоды, к которому жители столицы, пожалуй, уже привыкли, можно назвать ледяной дождь. С начала этой зимы он шел в Москве уже 6 раз. При этом коммунальщики научились относительно быстро справляться с его последствиями, чего не скажешь о ледяном дожде конца декабря 2010 года. Тогда аномалия привела к многочисленным обрывам ЛЭП. Без света остались свыше 400 тысяч жителей, полностью был обесточен аэропорт Домодедово. Только в столице было повалено около 4,6 тысяч деревьев, в результате чего ранения получили 27 человек, один прохожий погиб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Бьют рекорды и температурные показатели. Ученые характеризуют климат Москвы как умеренно-континентальный, поэтому сильных морозов или нестерпимой жары здесь быть не должно. Однако метеорологи порой фиксируют обратное. Согласно их статистике, самым холодным днем за всю историю наблюдений считается 17 января 1940 года – тогда было зафиксировано минус 42,2 градуса. Самым знойным признано 29 июля 2010 года, когда воздух "накалился" до плюс 38,2 градусов.

Лето 2010 года вообще вошло в историю Москвы как самое жаркое за 130 лет. В течение месяца столбики термометров не опускались ниже +30 градусов. Жара и засуха тогда спровоцировали большое количество природных пожаров. Смог от горящих лесов и торфяников накрыл весь регион. Не спасало москвичей даже метро – температура воздуха на некоторых станциях поднималась до +34 градусов.

Бывали в городе и явления совершенно противоположные. Так, в 1908 году из-за сильнейшего наводнения Москва стала похожа на Венецию. В апреле снег растаял, вода поднялась на 9 метров, и в результате была затоплена почти пятая часть всей площади города. Дома Дорогомилова, Замоскворечья, стены Кремля были затоплены на 2,3 метра от уровня мостовой. По превратившимся в реки улицам москвичей тогда возили лодочники.



Фото: ИТАР-ТАСС

Одним из самых разрушительных природных катаклизмов, обрушившихся на Москву, стал ураган 1998 года. Тогда, по разным данным, погибли от 8 до 11 человек, около 200 получили ранения. Грозовой фронт, резко сменивший жару, в ночь с 20 на 21 июня привел к образованию смерча. Порывы ветра достигали 31 метра в секунду, и за несколько часов в регионе выпала месячная норма осадков. В результате урагана были повалены тысячи деревьев, повреждены дома и линии электропередач, нарушена работа городского транспорта. Ветром повредило кровлю Большого театра и Большего Кремлевского дворца, сломало зубцы стен Кремля и сорвало кресты Новодевичьего монастыря. Ущерб от урагана оценили в 1 миллиард рублей.

Однако не все аномалии бывают так разрушительны. Например, январь 2010 года запомнился москвичам розовым снегом. Большинство сразу заподозрили в этом влияние вредных выбросов. Однако эксперты пояснили, что виноват в необычной окраске снега пурпурный закат. Из-за низкой температуры и высокой влажности эффект от него распространился на все небесное пространство. А в июле 2012 года москвичи могли наблюдать желтые облака. Выяснилось, что желтая дымка прибыла в столицу из Сахары и является не чем иным, как песчаной пылью.

Аномалии случаются и в фауне столичного региона. Особенно богата на необычные находки Москва-река. Там рыбаки вылавливали медуз, тропических рыбок-гуппи и другую экзотику.

Марина Чуркина