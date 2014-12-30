Москвичам рекомендуют больше времени уделять здоровью из-за нестабильной погоды

Фото: M24.ru\ Елена Долматова

Перепады температуры воздуха в столице в новогодние праздники могут негативно сказаться на самочувствии горожан, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В такую погоду нужно больше времени уделять здоровью, считает главврач московской городской больницы №57, депутат городской думы Ирина Назарова.

"Я бы посоветовала в такую нестабильную погоду тщательно следить за своим здоровьем, чаще измерять давление и своевременно реагировать на его перепады. Если давление уже скачет, то нужно обращаться к врачу", - рассказала Назарова M24.ru.

Кроме того, главврач посоветовала одеваться теплее и быть внимательней к здоровью, потому что в такую погоду растет вероятность простуды.

Напомним, к 1 января в столичном регионе ожидается резкое повышение температуры. Морозы вернутся в столицу лишь к Рождеству. По данным синоптиков, ночь на 31 декабря станет самой морозной за декабрь - в столичном регионе местами похолодает до минус 20-25. А уже к утру потеплеет.

"Мы перейдем от морозов, наблюдаемых последние дни декабря, к теплу, которое придет буквально в первые дни января", - рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

По ее словам, в течение ночи с 31 декабря на 1 января температура будет повышаться - по предварительным оценкам, к утру столбик термометра поднимется до 4-6 градусов мороза.

В течение первых трех дней Нового года температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а 4 января, по расчетам метеорологов, температура чуть-чуть понизится. Заметное похолодание начнется с 5 января.