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Общество

30 января 2015, 09:19

В столице ожидается мокрый снег и оттепель

погода снег облачность

В столице сохранится плюсовая температура

В пятницу, 30 января, в регионе сохранится пасмурная погода, пройдет мокрый снег. Температура воздуха составит от минус 1 до полюс 1 градуса, сообщает центр погоды "Фобос". Возможно установление нового температурного рекорда.

В Москве сохранится облачная погода, будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, из-за высокой влажности воздуха местами будет сгущаться туман, на фоне повышения температуры будет образовываться гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха после слабых ночных морозов повысится на пару градусов и составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Такой фон температуры почти на 10 градусов превысит климатическую норму.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным и составит 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха - 95%.

Предстоящей ночью будет облачно, небольшие осадки, местами гололед, туман, видимость 300-500 метров. В столице столбики термометров покажут до 2 мороза, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

Днем в субботу сохранится весь спектр неблагоприятных явлений погоды - осадки, на дорогах гололедица, местами туман. Ветер порывами усилится до 12-17 м/с. В Москве будет до 4 градусов тепла.

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