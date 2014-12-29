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Общество

29 декабря 2014, 13:23

В новогоднюю ночь в столице будет ветрено и снежно

погода Новый год новогодняя ночь Алина Котилевская

"Интервью": Алина Котилевская рассказала о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в столице ожидается снежная и ветреная погода, сообщила M24.ru ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

"Мы перейдем от тех морозов, наблюдаемых последние дни декабря, к теплу, которое придет буквально в первые дни января. По температурному режиму новогоднюю ночь мы начнем отмечать при температуре от -8 до -10 градусов. Над Москвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет снежной", - отметила Котилевская.

По ее словам, в течение ночи с 31 декабря на 1 января температура будет повышаться - по предварительным оценкам, к утру столбик термометра поднимется до 4-6 градусов мороза. "Будет усиливаться западный и юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду", - добавила специалист центра "Фобос".

За последние дни в столице выпало рекордное количество снега, город встал в многокилометровых пробках. При этом в городе постоянно работает около 10 тысяч единиц снегоуборочной техники.

В этом году мегаполис впервые закупил дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016, а не на один зимний сезон. Глава департамента ЖКХ Андрей Цыбин пояснял, что закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на химические препараты. В 2014 году в основном будут использовать остаток реагента с 2013 года, остальные соли распределят на 2015 и 2016 годы. За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники.

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