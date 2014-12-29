В новогоднюю ночь в столице будет ветрено и снежно

"Интервью": Алина Котилевская рассказала о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в столице ожидается снежная и ветреная погода, сообщила M24.ru ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

"Мы перейдем от тех морозов, наблюдаемых последние дни декабря, к теплу, которое придет буквально в первые дни января. По температурному режиму новогоднюю ночь мы начнем отмечать при температуре от -8 до -10 градусов. Над Москвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет снежной", - отметила Котилевская.

По ее словам, в течение ночи с 31 декабря на 1 января температура будет повышаться - по предварительным оценкам, к утру столбик термометра поднимется до 4-6 градусов мороза. "Будет усиливаться западный и юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду", - добавила специалист центра "Фобос".