В День знаний в столице будет облачно и дождливо

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Погода в Москве в День знаний будет дождливой, дневная температура воздуха составит около +18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 1 сентября похолодает до +7 градусов, днем в городе будет облачно, пройдет небольшой кратковременный дождь.

В целом первая половина следующей недели будет пасмурной и дождливой. В понедельник, 31 августа, похолодает до +18 градусов, в среду дневная температура составит около +19.

Как пояснили в центре погоды "Фобос", к концу недели до столицы доберется циклон, обрушивший дожди на Европу. "Значительную часть своих запасов влаги этот вихрь растеряет по пути. А значит, таких экстремальных осадков в Москве ждать не стоит", – отметили в "Фобосе".

Добавим, что в предстоящие выходные москвичей ждет комфортная погода, соответствующая времени года. В субботу днем столбики термометров покажут +21 градус, а в воскресенье – около +20.