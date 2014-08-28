На День знаний в столице будет ясно и солнечно

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В Москве и Подмосковье в День знаний ожидается ясная и солнечная погода, сообщил Агентству "Москва" главный метеоролог РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха 1 сентября прогреется до 15-17 градусов.

"Погода ожидается ясная и солнечная. На Европейской части территории России заметных осадков не будет", - рассказал Вильфанд. Он добавил, что ночью температурный фон в регионе будет составлять от 3 до 8 градусов.

В то же время, по данным метеорологического центра "Фобос", 1 сентября в столице ожидается слабый северный ветер до 3-6 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.