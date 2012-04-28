В столице отмечен первый в этом году температурный рекорд

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Погода в столице установила первый в этом году температурный рекорд. По данным ИА "Метеоновости", 28 апреля в 13 часов температура воздуха в Москве повысилась до 24 градусов. Это на 0,1 градуса больше, чем прежний рекорд этого дня, который был зафиксирован в 1986 году. То есть, установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха.

Согласно данным на 14.00, столбики термометров поднялись еще выше - температура воздуха в Москве составила плюс 24,9 градусов. Синоптики отмечают, что это значение не окончательное, передает РИА Новости. В условиях малооблачной погоды воздух будет прогреваться еще как минимум два часа, а окончательное значение температурного максимума для этого дня будет известно поздно вечером.

В то же время, метеорологи утверждают, что сегодня - последний теплый день на этой неделе. Аномально теплая погода покидает столичный регион. Завтра, 29 апреля, во второй половине дня к Москве приблизится холодный фронт североатлантического циклона, и погода изменится. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.