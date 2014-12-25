Снегопад в столице прекратится в ночь на пятницу

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". Интенсивный снегопад продлится всю пятницу и утихнет только на следующий день.

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров.

Движение затруднено практически по всем вылетным магистралям. Особенно сложная ситуация на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышает 4 километров в час, то есть примерно равна скорости пешехода.

Серьезные заторы возникли на всех московских кольцевых дорогах - от Бульварного кольца до МКАД.

"Весь общественный транспорт Москвы готов к работе в нынешних погодных условиях. С утра мы проверили весь подвижной состав, никаких сбоев не нашли. С утра не было зафиксировано ни одного сбоя в движении", - подчеркнули в дептрансе.

На дорогах работают 300 эвакуаторов, которые убирают машины, мешающие проезду снегоуборочной техники. Аэропорт работают по фактической погоде. Часть рейсов из Внуково оправляют в Шереметьево и Домодедово.

С последствиями снегопада борются 10 тысяч снегоуборочных машин. "Снегоуборочная техника работает на дорогах, асфальт обрабатывают противогололедными реагентами", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Снег будут вывозить на снегоплавильные пункты, которые способны принять около 550 тысяч кубометров в сутки.

Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

Отметим, что в четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.