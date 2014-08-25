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В случае пасмурной погоды в День города над Москвой разгонят облака, сообщает агентство "Москва".

Традиционно в Москве разгоняют облака в День Победы, День России и День города. Для метеозащиты используются экологически чистые реагенты на основе йодистого серебра, сухого льда и цемента.

На разгон облаков власти готовы выделить до 107 миллионов рублей.

Напомним, в этом году День города пройдет 6 сентября. В столичных парках будут выступать музыканты и артисты, пройдут выставки и спортивные соревнования, откроются дизайн-маркеты и книжные ярмарки. В городе организуют более 170 бесплатных экскурсий.

В Парке Горького пройдут концерты музыкантов, в парке искусств МУЗЕОН - фестиваль "Юность", а в парке "Фили" - парад оживших карт, шоу водных барабанов и выступления иллюзионистов и жонглеров.

Праздник стартует в 13.00. На всех площадках Дня города прозвучит гимн Москвы.