Солнечную и теплую погоду обещают столичные синоптики во вторник

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Солнечно и тепло будет в столице во вторник, 25 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Воздух прогреется до 10–13 градусов. Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду.

Атмосферное давление не превысит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предсказывали дождливую погоду в течение всей недели. В среду, 26 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 17–18 градусов.