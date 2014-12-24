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Москва 24

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Общество

24 декабря 2014, 12:02

Синоптики предупредили об усилении ветра в столице

погода усиление ветра низкое давление

В столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с

В Москве и области усилится ветер. Днем в столице будет 4-5 градусов мороза, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион находится в тыловой части циклона, нависшего над Поволжьем. Поэтому усиления ветра стоило ждать. Ветер 10-12 метров в секунду дует с севера и северо-запада, он несет нам арктический холодный воздух", - пояснили в "Фобосе".

В городе порывы ветра сдерживаются зданиями. Но в аэропортах таких преград нет, к примеру, в Шереметьеве порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, добавили в центре погоды.

По данным синоптиков, давление сегодня находится на уровне 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 миллиметров ниже нормы. Завтра оно опустится еще примерно на 10 миллиметров.

К вечеру в столице похолодает, а ночью температура понизится до минус 10 градусов.

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Как сообщили в "Фобосе", кратковременные снегопады пройдут в течение дня в некоторых районах Москвы.

Напомним, во время усиления ветра МЧС советует москвичам закрывать окна, ставить машины в гараж или парковать их вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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