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Москва 24

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Общество

19 июля 2012, 18:02

Москвичей ожидают дождливые выходные

погода дожди

Фото: М-24/ Виктория Сальникова

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается дождливая погода. Однако к воскресенью будет несколько теплее.

"Рассчитывать на кардинальное изменение погодных условий москвичам и жителям области пока не приходится, ведь мы остаемся во власти атлантического воздуха. Но уже в конце рабочей недели основная зона осадков постепенно покинет московский регион, облачный покров будет не таким плотным, вероятность дождей уменьшится", – сообщила РИА Новости специалист центра погоды "Фобос".

Ночь на субботу будет прохладной: воздух прогреется лишь до плюс 10-12 градусов, а днем столбики термометров будут показывать около 20-22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер, его скорость составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до уровня 744 миллиметров ртутного столба.

Вероятность локальных дождей сохранится и в воскресенье, но, как заверяют синоптики, будет теплее, чем в субботу, и столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов выше ноля.

"Температура воздуха пока еще останется немного ниже климатической нормы. Однако интенсивность атмосферных фронтов идет на спад, что позволяет нам рассчитывать на некоторое улучшение погоды и небольшое потепление", – отметила метеоролог.

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