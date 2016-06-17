В пятницу воздух в столице прогреется до +28 градусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В пятницу, 17 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. Местами вновь не избежать скоротечных грозовых дождей, а вот тенденция на дальнейшее потепление сохранится.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 метров в в секунду. Влажность воздуха составит 57 процентов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

"Утро": В пятницу москвичей ждет теплый и солнечный день

В столице объявлен желтый уровень опасности погоды на 17 июня. Причиной стали ожидающиеся ветер, гроза и дожди при очень высокой температуре.

Желтый – это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода может оказаться потенциально опасной.