Москвичи смогут увидеть звездопад Геминиды, если позволит погода

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Москвичи предстоящей ночью смогут увидеть один из красивейших звездопадов - Геминиды. Однако не факт, что погода позволит, передает ТАСС.

В ночь с 13 на 14 декабря можно наблюдать до 120 сгорающих в небе метеоров в час. Синоптики однако обещают, что будет хоть и облачно, но с прояснениями. Когда облаков будет поменьше, можно будет увидеть рой мелких частиц, выброшенных астероидом 3200 Фаэтон.

Геминиды получили свое название от созвездия Близнецов (Gemini). Этот звездопад ежегодно наблюдается с Земли с 4 по 17 декабря. Созвездие Близнецов видно в декабре на протяжении всей ночи. При этом максимальная активность потока приходится на 14 декабря. При удачных условиях интенсивность потока метеоров возрастет до 120 в час.

За городом Геминиды видны особенно хорошо, но в крупных городах из-за дымки и яркого искусственного освещения можно увидеть лишь самые яркие падающие звезды. Их скорость достигает около 35 км/с.

Ранее неподходящие погодные условия помешали москвичам увидеть первый октябрьский звездопад - метеорный поток Дракониды. Он достиг максимума 8-10 октября, но был практически не виден из-за облачной погоды и полной Луны.