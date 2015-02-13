В пятницу в столице ожидается пасмурная погода и до 2 градусов тепла

"Утро": В пятницу в столице ожидается около нуля градусов

В пятницу, 13 февраля, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег. Воздух прогреется до +2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть западный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах - гололедица. В столице столбики термометров опустятся до 3-5 ниже ноля, в Подмосковье будет от 3 до 8 мороза. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно, с прояснениями, местами не исключен небольшой снег, на дорогах - скользко. В Москве будет от ноля до минус 2 градусов.