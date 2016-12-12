Восемнадцатиградусные морозы придут в Москву к выходным

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Морозы до минус 18 градусов градусов ожидаются в столице к выходным, сообщает Агентство "Москва".

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Олега Прокофьева, 13 декабря местами возможен слабый снег. Столбики термометров ночью опустятся до -11... -14 градусов, днем – до -9... -11 градусов.

14 декабря немного потеплеет, ожидается от 6 до 11 градусов мороза. Также пройдет небольшой снег.

15 декабря вероятность выпадения снега начнет понижаться на фоне роста атмосферного давления. А вот морозы только усилятся. Днем похолодает до 9–14 градусов ниже нуля.

16 декабря столбики термометров продолжат опускаться. Днем ожидается -11... -16 градусов, а местами -18.

Как отмечают синоптики, ночь на 12 декабря оказалась самой холодной в столичном регионе с начала зимы. В некоторых районах Подмосковья температура опускалась ниже 20 градусов мороза.



Из-за вторжения холодного воздуха из Арктики морозы продержатся в городе до середины декабря. Затем с очередным североатлантическим циклоном ожидается новое потепление и, возможно, очередной сильный снегопад.