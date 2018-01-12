Могло быть и хуже: природные явления пострашнее, чем Новый год без снега

Новый, 2018 год многие россияне восприняли чуть ли не как предвестник апокалипсиса: в большинстве городов центральной (да и не только) полосы на улицах не лежало ни грамма снега. Редакция портала Москва 24 решила вспомнить, какие еще природные явления шокировали жителей планеты за последние столетия.

Фото: depositphotos/vicnt2815

Аллигатор во льду

Пока российские дети бросали друг в друга комки грязи вместо снежков, детям американским было не до смеха. Привыкшие к умеренным холодам, в этом году жители США столкнулись с погодными явлениями, которые раньше им и в страшном сне не могли присниться.

Одно дело, когда замерзает пресная вода в реках и озерах, но совершенно другое – когда то же самое происходит с соленой водой. Так, впервые за 80 лет у берегов штата Массачусетс замерз океан, а сами прибрежные территории накрыла снежная пурга, унесшая несколько жизней.

Жертвами суровой погоды стали не только люди, но и животные: на берег выбросило несколько замерзших акул.

Видео: Facebook/Shallotte River Swamp Park

Похожее явление наблюдают и в национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине. Шокирующее погодное явление заставило местных крокодилов перенять опыт у медведей и впасть в зимнюю спячку прямо под толщей льда, высунув носы на поверхность.

Генеральный директор парка Джордж Говард, снимая животных на камеру, сказал, что не видел в своей жизни ничего подобного.

"Шторм Сатаны"

Лучше греться у огня, чем гореть в нем заживо, гласит одна поговорка. Ощутить ее смысл на собственной шкуре однажды довелось жителям маленького городка Копперл в Техасе.

Погодная аномалия захватила город летом 1960 года, в ночь на 15 июня. Погода вечером не предвещала ничего дурного: безоблачное небо, никакого ветра, температура воздуха около 21 градуса, и лишь вдалеке на горизонте были видны привычные для этой местности молнии.

Но стоило жителям города лечь спать, как на него налетел сильнейший ветер со скоростью более 30 м/сек. Многие дома лишились крыш, деревья вырвало с корнями, а скот, который всего несколько минут назад мирно пасся снаружи, отправился в далекое незапланированное путешествие "техасскими авиалиниями".

Фото: depositphotos/vicnt2815

Но это еще полбеды. Всего за несколько минут Копперл превратился в филиал ада на планете Земля: температура воздуха выросла до 60 градусов.

В первые несколько минут местные жители не могли понять, что происходит − либо дома горят, либо правительство испытывает доселе невиданное оружие. Среди них нашлась пара, которая предпочла застрелиться, чем терпеть такие мучения.

Погодка – огонь!

Еще одно редкое погодное явление, связанное с высокой температурой и горением всего и вся, – так называемый огненный смерч.

Увидеть его достаточно сложно в силу того, что за несколько дней, а то и недель из зон, где такое явление может случиться, экстренные службы эвакуируют все живое.

Чаще всего огненные смерчи возникают в тот момент, когда два разрозненных очага лесного пожара соединяются воедино. Воздух между ними резко нагревается, плотность уменьшается и столб огненного вихря взмывает до небес.

Видео: YouTube/Пересменка

В принципе, повторить подобный эксперимент можно и в бытовых условиях. (Но, пожалуйста, не делайте этого на кухне! Хотя бы переместитесь на улицу. Ну и на всякий случай видеогайд .)

Вот только достичь реальных размеров такой огненный смерч все равно не сможет, а если и сможет, останется только помолиться, ведь скорость вихря достигает 200 км/ч, а температура воздуха – до 1000 градусов.

Восьмая казнь египетская

Если к лету 1874 года в американском штате Небраска и жили люди, которые не признавали Библию, то после него таковых точно не осталось − среди тех, кому удалось выжить.

В том году на территории штата случилось то, что в книге "Исход" называлось восьмой казнью египетской – нашествие полчищ саранчи, сожравших все, вплоть до последней травинки.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

То, что увидели тогда фермеры, невозможно передать словами, да и представить в общем-то сложно − просто огромное черное облако, за несколько секунд накрывшее бескрайние поля с зерном. А когда зерна не осталось, голодные насекомые принялись за одежду, кожаные седла и деревянные инструменты.

На помощь людям пришли курицы, которые быстро склевали саранчу, но в итоге многие семьи все равно умерли от голода: зерна для хлеба не осталось, а мясо и яйца куриц после такой кормежки стали несъедобными.

Лето, которое мы заслужили

Лето 1816 года до сих пор считается самым холодным в Западной Европе и Северной Америке: люди так и не дождались температуры выше минус 3 градусов по Цельсию.

По мнению климатолога Уильяма Хамфрейса, круглогодичная зима была связана с извержением вулкана Тамбора в апреле прошлого года. Извержение оказалось настолько сильным (вообще это самое сильное извержение вулкана – погибли более 70 тыс. человек), что пепел распространялся по атмосфере еще несколько месяцев.

В результате климат на время изменился до неузнаваемости и большая часть урожая погибла.