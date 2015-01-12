В ближайшие сутки в Москве выпадет до 10 сантиметров снега

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По прогнозу синоптиков, прирост снега в Москве в ночь на вторник составит до 5 сантиметров. Снег будет идти и днем во вторник, выпадет еще пять сантиметров, сообщил M24.ru заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов", - заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов города принимают снег круглосуточно и в максимальном объеме.

По словам заммэра, коммунальщикам поручено взять под особый контроль уборку от снега пешеходных зон, дворовых территорий, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро и объектам соцкультбыта, а также очистку кровель зданий.

Бирюков также обратился к столичным автомобилистам и пешеходам с просьбой быть внимательными при движении на дорогах и тротуарах, с пониманием относиться к проходу колонн снегоуборочной техники. Он добавил, что ночью снегоуборочная техника проведет сплошное прометание улично-дорожной сети с последующей обработкой противогололедными материалами.

Куда жаловаться на неубранный снег

Ранее столичные власти попросили водителей не создавать помех уборке снега на городских дорогах. Ухудшение погодных условий может стать причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в городе.

В условиях снегопада рекомендуется избегать резких торможений, держать дистанцию и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, парковаться следует вдали от деревьев и шатких конструкций, не создавая помех работе снегоуборочной техники.

Департамент транспорта Москвы просит водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским пассажирским транспортом. По данным синоптиков, предстоящая ночь станет самой холодной на этой неделе, а днем во вторник температура опять станет положительной. Предполагается, что такая погода продержится до ночи на 14 января.

Напомним, за четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Бирюков ранее отмечал, что к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.