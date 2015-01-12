Синоптики предупреждают о гололеде в столичном регионе

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Вечером в понедельник в столичном регионе ожидается понижение температуры и гололедица, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, предстоящая ночь станет самой холодной на этой неделе, а днем во вторник температура опять станет положительной.

Ранее M24.ru сообщало, что в середине дня в понедельник снова пойдет снег. Предполагается, что такая погода продержится до ночи на 14 января. За два дня в городе выпадет до 6 миллиметров осадков. В среду и четверг снегопад практически прекратится, а уже в пятницу москвичей ждет теплая и безоблачная погода без осадков.

Напомним, за четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 42 миллиметра. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, убирая снег с улиц столицы. Последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов. На снегосплавные пункты только за воскресенье вывезли 455 тысяч кубометров снега.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.