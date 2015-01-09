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Общество

09 января 2015, 09:05

Метель и сильный ветер придут в столицу в пятницу

погода ветер снегопады метель

В столице объявлено штормовое предупреждение

9 января в столице ожидаются сильный ветер, снег. В некоторых районах города возможны метели с порывами ветра до 15 м/с. Объявлено штормовое предупреждение до 21.00, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

По данным центра погоды "Фобос", в пятницу днем будет до семи градусов мороза. Как ожидается, в конце этой недели и в начале новой температурный фон превысит климатическую норму на 6-9 градусов. На смену сухому и морозному очагу высокого давления придет атлантический циклон и принесет долгожданное потепление. Он затянет небо облаками, к вечеру отметится и небольшим снегом.

В субботу ночью будет минус 6-8, по области 6-11 градусов мороза, днем в столице ожидается минус 1-3, в Подмосковье до 5 градусов мороза. Будет идти снег, местами сильный, с метелью и порывами ветра.

В воскресенье, в последний день каникул, возможна оттепель. Минимальная температура в столице будет минус 1-3, по области от ноля до минус 5 градусов, днем в столице будет около ноля.

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