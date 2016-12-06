Ветреная и морозная погода будет в Москве во вторник

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Ветреная и морозная погода ожидается в столичном регионе во вторник 6 декабря. Продолжит идти снег, на дорогах – гололедица и снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров опустятся до пяти градусов мороза. Будет дуть северо-западный ветер, местами его скорость достигнет 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица. Столбики термометров опустятся до 12– 14 градусов мороза, по области до минус 17 градусов.

Учитывая непростую дорожную обстановку, которая сохранится на столичных трассах, автомобилистам лучше воспользоваться общественным транспортом. А пешеходам быть осторожнее на скользкой дороге, особенно при переходе проезжей части.

Как вести себя в гололед. Инструкция