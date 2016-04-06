Ночные заморозки в столице прекратятся с четверга

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

С четверга, 7 апреля, ночные температуры в столице преодолеют нулевую отметку, сообщает Гидрометцентр России.

Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 10–12, по области до плюс 7–12 градусов.

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Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

На этой неделе воздух в столице прогревается с каждым днем. По данным синоптиков, к выходным температура в городе может подняться до плюс 20 и выше.