Климатическая зима придет в Москву к выходным

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К выходным столичный регион ожидает похолодание и "мягкий зимний режим погоды", сообщает Гидрометцентр России. Уже в четверг в Москве и области пройдет лишь небольшой снег. Температура опустится до минус 7-5 градусов в столице и минус 10-5 - по области.

В ночь на пятницу осадки не ожидаются, столбик термометра опустится до 12-10 мороза в столице и минус 14-9 градусов в Подмосковье. Днем местами пройдет небольшой снег, а температура достигнет -7-5 и -9-4 градусов соответственно.

В субботу пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет минус 8-6 в Москве и минус 10-5 по области. Днем температура в столице составит -4-2 градуса и -7-2 - в регионе.

В воскресенье под влиянием нового циклона с северо-запада в Москве пройдет снег. Ночью прогнозируется -9-7 градусов в мегаполисе и -12-7 по области. Днем температура составит минус трех до минус одного градуса и от минус пяти до нуля соответственно.

Напомним, во вторник, 3 февраля, в Москве прошел сильный снегопад, на уборку снега вышло 15 тысяч единиц коммунальной техники, в том числе грейдеры, тяжелая техника, самосвалы и снегоуборочные машины.

Снег вручную убирают около 35 тысяч дворников. Больше всего осадков выпало в южной, юго-западной и юго-восточной части города. 3 февраля в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям.

За сутки в городе выпало около 10 миллиметров осадков. По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, всего за нынешнюю зиму в городе было утилизировано 13,2 млн кубометров снега.