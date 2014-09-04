В четверг в столице будет солнечно, а воздух прогреется до 19 градусов

Фото: M24.ru

Антициклон укрепляет свои позиции в столичном регионе. Синоптики в четверг, 4 сентября, прогнозируют дальнейшее улучшение погоды в Москве. Облаков над городом станет меньше, выглянет солнце, а вероятность дождей - минимальная, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что утром местами будет туман и холодно, а вот днем солнце неплохо прогреет воздух в мегаполисе - до 19 градусов.

Также отмечается, что сегодня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.