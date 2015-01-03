В столице ожидается усиление ветра

МЧС предупреждает об усилении ветра в столице

В Москве усиливается ветер, передает телеканал "Москва 24". Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Такая ситуация, по прогнозам, продержится до вечера.

"Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, широкоформатных, рекламных конструкций, приводящая к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта, обрушению слабо укреплённых и ветхих конструкций", - заявил дежурный офицер пресс-службы МЧС России по Москве Сергей Власов.

По его словам, в целях безопасности следует закрыть окна у себя дома, а также поставить машину в гараж.

"Если у вас нет гаража, то машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения", - добавил офицер.