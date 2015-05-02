Дожди и грозы не покинут столицу еще двое суток

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В столичном регионе 3 и 4 мая ожидаются дожди и грозы, сопровождающиеся порывистым ветром. Его скорость будет достигать 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 3 мая будет до 9 градусов тепла, пройдут небольшие дожди, местами гроза. Днем температура составит всего 15–17 градусов выше ноля.

В понедельник, 4 мая, будет облачно, дождь, местами гроза. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется не выше 13–15 градусов.

В ночь на 5 мая температура опустится до 3–5 градусов, по области возможны заморозки. Днем – 14–16 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь, ветер будет переменных направлений, его скорость составит 2–7 метров в секунду.

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В свою очередь МЧС предупреждает, что существует вероятность повреждения линий электропередач, падения деревьев и повреждения рекламных щитов, а также слабоукрепленных конструкций.

Спасатели рекомендуют горожанам закрыть окна в домах, обходить рекламные щиты и шаткие строения и припарковать автомобиль в гараж или подальше от деревьев.

Кроме того, департамент транспорта просит автомобилистов отказаться от поездок на машинах и пользоваться городским транспортом в связи с ухудшением погодных условий.

"Во избежание увеличения числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться городским транспортом. Водителям, которые все-таки сядут за руль, напоминаем о необходимости соблюдать ПДД и не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций", – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что за минувшие сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков.