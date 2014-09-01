В Москве 1 сентября ожидаются кратковременные дожди и до 15 градусов

1 сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди

Сегодняшний День знаний, по прогнозам синоптиков, будет не безоблачным. В Москву 1 сентября придет атмосферный фронт с запада и будет довольно прохладно.

Если в первую половину дня солнце еще будет периодически показываться, то после обеда в столице начнутся кратковременные дожди. Температура воздуха при этом не превысит 15 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что восточный ветер постепенно сменится южным и будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. А атмосферное давление в первый день осени составит 751 миллиметр ртутного столба.

В последующие дни метеорологи обещают достаточно комфортную погоду. Температура на 1-2 градуса выше, чем это обычно бывает в первой декаде сентября.