Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 апреля 2016, 06:28

В пятницу москвичей ожидает пасмурная и сырая погода

погода дожди Гидрометцентр России синоптики

Фото: m24.ru /Владимир Яроцкий

В пятницу, 1 апреля, в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +6 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион останется во власти циклонического вихря. На большей части территории пройдут дожди, но температурный фон останется на несколько градусов выше нормы.

Будет дуть западный ветер 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 75 процентов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью облаков станет больше, пойдет дождь, на юге области местами сильный, возможен мокрый снег. В столице столбики термометров покажут 1 - 3 тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Отметим, что дождливая погода в столичном регионе продержится первые дни апреля. Виной тому циклоны – первый придет с Балтики, а второй с юго-запада.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать