В пятницу москвичей ожидает пасмурная и сырая погода

Фото: m24.ru /Владимир Яроцкий

В пятницу, 1 апреля, в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +6 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион останется во власти циклонического вихря. На большей части территории пройдут дожди, но температурный фон останется на несколько градусов выше нормы.

Будет дуть западный ветер 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 75 процентов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью облаков станет больше, пойдет дождь, на юге области местами сильный, возможен мокрый снег. В столице столбики термометров покажут 1 - 3 тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Отметим, что дождливая погода в столичном регионе продержится первые дни апреля. Виной тому циклоны – первый придет с Балтики, а второй с юго-запада.