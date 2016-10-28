"Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов до Шереметьева и обратно

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

График движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево и обратно изменят на несколько дней в октябре и ноябре в связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге (МЖД), сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, отменяются рейсы с Белорусского вокзала в Шереметьево и обратно, отправлявшиеся в 23:00 и 00:00. Поезда не будут ходить в ночь с 29 октября по 3 ноября, с 6 на 7 ноября, с 9 по 10 ноября, с 12 по 15 ноября, с 16 на 17 ноября, с 19 на 20 ноября, с 21 по 24 ноября, с 26 по 29 ноября.

Добраться до аэропорта Шереметьево можно на поезде с отправлением в 00:45 (прибытие – в 01:24). В Москву поезда оправляются в 23:24 (00:06) и 00:30 (01:12).