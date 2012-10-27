Нижние полки в плацкарте с 2013 года могут стать дороже верхних

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость проезда на нижних полках в плацкартных вагонах скорых и скоростных поездов может увеличиться с 2013 года значительнее, чем в целом за плацкарту, а количество нерентабельных поездов сократиться с 2013 года в связи с уменьшением госсубсидий на перевозку пассажиров.

Такое предложение Минэкономразвития направило в правительство России, сообщил РИА Новости замдиректора профильного департамента министерства Ярослав Мандрон.

Минфин предложил с 2013 года снизить в два раза объем господдержки перевозки пассажиров - с 30 миллиардов рублей, до 14,8 миллиарда рублей. При этом РЖД обращало внимание, что если никак не компенсировать эти средства, то стоимость проезда в плацкартном вагоне подскочит сразу на 60%.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что министерство предлагает организовать субсидирование поездок в плацкартных вагонах по аналогии с авиаперевозками: для пассажиров младше 23 и старше 60 лет.

Минэкономразвития также предлагает сократить количество нерентабельных поездов и оптимизировать количество поездов на маршрутах с низкой наполняемостью вагонов. Кроме того, не исключается применение надбавочных коэффициентов не только на нижние полки, но и вообще на тарифы в сезон летних отпусков в поездах, следующих в курортных направлениях.

"Министерство предложило повысить внутреннюю эффективность деятельности и доходность нерегулируемых видов деятельности ОАО "ФПК", - отметил представитель министерства. Он пояснил, что фундаментальной причиной возникновения данной ситуации является отсутствие со стороны государства четких критериев определения объемов перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах.

По мнению Минэкономразвития, системным решением данной проблемы является принятие федерального закона об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в России. Закон должен определять механизм госзаказа на перевозки пассажиров, а также принципы его финансирования.