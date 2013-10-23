Сдвоенные "Сапсаны" Москва - Петербург планируют запустить в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

С октября 2014 года между Петербургом и Москвой могут начать курсировать сдвоенные поезда "Сапсан". Об этом сообщил заместитель начальника департамента пассажирских сообщений ОАО "РЖД" Дмитрий Корней.

В свою очередь заместитель начальника северо-западной дирекции скоростного сообщения Евгений Косарев отметил, что с 1 декабря 2013 года все поезда "Сапсан" оборудуют вагонами повышенной комфортности по системе 2+1. А 27 ноября из Германии прибудут восемь новых поездов, из которых и составят двойные поезда по 10 вагонов.

По его словам, что обкатка сдвоенных составов планируется в июле-августе 2014 года, сообщает РИА Новости.