Скоростной поезд будет ходить между Москвой и Нижним Новгородом

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый скоростной поезд "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в летний период – с 28 апреля по 30 сентября 2013 года.

"Ласточка" будет курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба "РЖД".

"Поезд №175 Нижний Новгород – Москва: отправление из Нижнего Новгорода в 19.10, прибытие в Москву в 23.15 (остановки: Дзержинск 19.33-19.34, Ковров - 20.48-20.49, Владимир 21.21-21.23). Время в пути составляет 4 часа 05 мин.", – уточнили в пресс-службе.

Поезд №176 будет отправляться в 14.15 из Москвы и прибывать в Нижний Новгород в 18.15, время в пути составит 4 часа.

Продажа проездных документов на поезда "Ласточка" уже открыта. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или через интернет.

Поезда "Ласточка" предназначены для перевозок пассажиров со скоростью до 160 км/ч. Каждый поезд состоит из пяти вагонов. Составы имеют повышенный уровень комфортности, они оборудованы компактной климатической установкой и потребляют меньше энергии по сравнению с другими электропоездами.