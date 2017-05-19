МЦК перевезло рекордное число пассажиров 18 мая

Московское центральное кольцо (МЦК) поставило очередной рекорд по числу совершенных за сутки поездок – 18 мая "Ласточки" перевезли 379 тысяч пассажиров, сообщает в официальном канале магистрали в Telegram.

Такое увеличение пассажиропотока стало возможным благодаря сокращению интервала движения между поездами до пяти минут в часы пик и запуску новых "Ласточек", способных перевозить до 1500 пассажиров.

С 1 мая интервалы движения поездов на МЦК в часы пик (07:30–11:30 и 16:00–21:00 в будние дни, 12:30–18:00 – в выходные) сократили с шести минут до пяти. А к концу года их уменьшат до четырех минут. В остальное время составы следуют каждые 10 минут вместо 12.

Кроме того, увеличили время стоянки "Ласточек" на станциях с 30 секунд до минуты. Удлиненные остановки действуют на станциях Андроновка, Локомотив, Ростокино, Ботанический сад, Владыкино, Окружная, Панфиловская, Деловой центр, Кутузовская, Площадь Гагарина, ЗИЛ и Автозаводская.

Более чем за шесть месяцев работы МЦК перевезло около 50 миллионов пассажиров. О новом транспортном кольце столице и о планах на будущее – читайте в материале m24.ru.

